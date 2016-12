Sonrisa: serata in ricordo del “Boss delle cerimonie”

Si è trasformata in una serata in ricordo di don Antonio Polese, la cena pre-natalizia in programma a La Sonrisa e ripresa dalle telecamere di Real Time. L'appuntamento già organizzato da tempo è diventato l'occasione per ricordare il protagonista del programma “Il boss delle cerimonie”, con la partecipazione di numerosi fan e parenti. Su tutti, la moglie Rosa Greco che si è lasciata andare alla commozione quando ha parlato del marito in pubblico. La sala principale dell'hotel è stata allestita con una gigantografia di don Antonio al centro della stanza.

Un'occasione di festa per omaggiare la memoria di quello che è diventato un vero e proprio cult della tv italiana. Protagonisti anche i cantanti neo-melodici che spesso hanno fatto parte dell'animazione delle numerose cerimonie riprese dalle telecamere del canale di Discovery Italia. La serata è stata voluta fortemente dal gruppo di fan della trasmissione che si sono ritrovati su Facebook con la costituzione di un gruppo dal nome “Sostenitori della trasmissione tv: il boss delle cerimonie”. L'ultimo atto, forse, di un fenomeno televisivo che ha unito alla famiglia di avventori centinaia di persone.