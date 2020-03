"Per mio marito è questione di ore. E' intubato, non posso neppure sentirlo"

Presso l’ospedale anti-Covid di Boscotrecase (in provincia di Napoli) sono ricoverati anche pazienti in condizioni critiche. L'appello della moglie di uno dei pazienti positivi al Covid-19: "Mio marito so che non è trattato farmacologicamente in quanto non è ancora arrivato presso il presidio nessuno dei farmaci sperimentali. Urge che il nosocomio Sant'Anna e Santissima Maria della Neve sia attrezzato con tutto quanto è necessario per contrastare l'avanzamento della malattia".

“E’questione di ore! Sono in ansia perché non posso sentirlo, visto che è intubato e sedato. Mi hanno riferito di un leggero miglioramento, ma la malattia purtroppo avanza. Il virus deve essere fermato! Chiedo al Presidente della Regione e a tutte le autorità di intercedere affinché il farmaco anti–artrite utilizzato al Pascale arrivi quanto prima presso l’ospedale di Boscotrecase!”, spiega C.M. moglie di un paziente.