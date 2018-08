Boscoreale, colpi d'arma da fuoco: gambizzato un 23enne

Un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito a Boscoreale. Secondo il racconto della vittima, riportato da il Fatto Vesuviano, due persone in scooter hanno esploso due colpi d'arma da fuoco sfrecciando davanti al giovane. Sarebbe - sempre secondo il racconto del 23enne - la vendetta per una rapina non andata a segno. I carabinieri, però, indagano anche un ipotetico regolamento di conti tra bande rivali.



Il giovane è stato raggiunto a una gamba (il proiettile è entrato e fuoriuscito) e all'addome (ferendo il giovane di striscio). Il 23enne è ricoerato all'ospedale di Boscotrecase e non è in pericolo di vita: le sue condizioni migliorano di ora in ora.