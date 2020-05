Assembramenti e problema vigilanza: richiude il Bosco di Capodimonte

Dopo neppure una settimana dalla riapertura il Real Bosco di Capodimonte chiude di nuovo i cancelli. "Consapevoli che il rischio contagio da Covid-19 non è affatto superato e che la fase 2 è la piu' delicata - precisa in una nota la direzione del parco e del museo - abbiamo messo in campo specifiche misure tese a mitigare il rischio del contagio con percorsi differenziati per chi svolge le diverse attività nel parco. Abbiamo invitato tutti a tenere comportamenti responsabili e a osservare le regole sanitarie di contenimento del contagio da Covid-19, ma le numerose infrazioni rilevate nei giorni scorsi e l'assenza di accordo con le parti sociali in ordine all'affiancamento della vigilanza ministeriale con personale di vigilanza privata all'interno Bosco, ma solo alle Porte di accesso, hanno costretto la Direzione a richiudere il Real Bosco di Capodimonte".

