I residenti di Miano contro la tendopoli dei rom nella Caserma Boscariello: "Bloccheremo tutto" (VIDEO)

I residenti di Miano e Secondigliano arrabbiati e delusi. Dopo trent'anni di indegna sistemazione del campo rom di via cupa Perillo, devono dire addio al loro sogno della cittadella dello sport. Una cittadella che, insieme agli ambulatori e ad aree verdi attrezzate, si sarebbe dovuto costruire all'interno della caserma Boscariello. Il comune, dal 21 luglio, data dell'ordinanza di sequestro e sgombero del suddetto campo da parte del Gip della Procura di Napoli, non riuscendo a trovare una nuova sistemazione per gli sfollati, li trasferisce all'interno della caserma. Oltre al danno, anche la beffa delle ingiuste accuse di razzismo. I cittadini dell'area a nord di Napoli, non si spiegano il motivo per il quale debbano essere solo l'ottava e la nona municipalità ad accogliere queste comunità, pur essendo la città strutturata su dieci municipalità.