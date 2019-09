Stazione Centrale, uno blocca il turista e l'altro gli sfila il portafoglio: arrestati

Un sessantenne napoletano, P.M. ed un quarantanovenne nato a Napoli ma residente in provincia di Pisa, M.S., in concorso, sono stati arrestati nella serata di sabato per furto aggravato perpetrato ai danni di un turista argentino. Personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania impegnato nella specifica attività di prevenzione dei reati, notava all'interno della stazione di Piazza Garibaldi, la presenza di due individui, già noti alle forze di polizia per analoghi reati.

Il loro atteggiamento circospetto ed il loro modo di scrutare insistentemente i viaggiatori, insospettiva il personale che, a debita distanza, iniziava a tenerli sotto osservazione.

All'atto dell'arrivo di un treno, uno dei pregiudicati si posizionava in modo da ostacolare la salita di un viaggiatore mentre il complice, approfittando del trambusto, con destrezza gli sottraeva il portafogli dalla tasca dei pantaloni.

I due, compiuto il misfatto, tentavano di allontanarsi ma venivano immediatamente bloccati dagli operatori, mentre il treno, con a bordo il viaggiatore derubato, riprendeva la sua corsa.

All'atto del fermo, M.S. riconsegnava immediatamente il portafogli agli agenti e, dal contenuto, si riusciva a rintracciare la vittima che, nel frattempo si era recata a Pompei.

Allo stesso veniva riconsegnato il portafogli contenente 6 carte di credito, la patente di guida e la carta d'identità. Gli arrestati, giudicati per direttissima nella mattinata odierna, sono stati condannati alla pena di mesi 10 di reclusione con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.