In manette i due della 'banda del sandwich': ecco come derubavano i passeggeri in Vesuviana

Nella mattinata di ieri il personale del Compartimento Polfer ha tratto in arresto D.P., 42 anni, e S.M., 49 anni, per borseggio ai danni di un turista tedesco sui binari della circumvesuviana. I due malviventi, già gravati da precedenti specifici, si aggiravano con atteggiamento predatorio tra la folla in attesa di salire a bordo del treno della circumvesuviana da Piazza Garibaldi in direzione Sorrento. Individuata la vittima potenziale in un signore tedesco del 1969 ponevano in atto la loro tecnica consolidata di borseggio; all’arrivo del treno S.M. si anticipava frapponendosi tra la porta di accesso al convoglio ed il turista, rallentandolo nella salita mentr D.P., approfittando dello spingi-spingi della calca, con perizia e destrezza sfilava il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni del malcapitato. I due predoni non si erano avveduti però di essere stati a loro volta adocchiati da due poliziotti in borghese i quali sono piombati su di loro traendoli in arresto e restituendo il maltolto all’ignaro turista.