Due pregiudicati bloccati sulla linea 151: volevano borseggiare una studentessa

La Polizia di Stato, nel corso dei rafforzati servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha arrestato due pregiudicati napoletani, di 54 e 64 anni.

I due, così come hanno accertato gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, mentre erano a bordo dell’autobus ANM di linea 151, volevano borseggiare una giovane studentessa messinese, che avevano preso di mira.

La vittima, una volta scesa dall’autobus, ha fermato una pattuglia di poliziotti mentre era in transito in Via Santa Maria di Costantinopoli, raccontando loro la sua disavventura.

I poliziotti hanno raggiunto subito l’autobus, chiedendo al conducente di fermarsi. Li hanno poi bloccato ed arrestato i due pregiudicati, responsabili del reato di tentato furto aggravato, in concorso tra loro.

I due sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari e saranno ora giudicati con rito per direttissima.