Via Duomo, approfitta del caos per il presepe e ruba una borsa: bloccato e arrestato

Gli agenti del Commissariato di Polizia Decumani hanno arrestato un 51enne napoletano per il reato di tentato furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, in via Duomo presso il complesso monumentale di San Severo al Pendino, per la segnalazione di un uomo bloccato. Gli agenti hanno accertato che l'uomo, approfittando di alcuni momenti di confusione creatisi durante l'allestimento della mostra presepiale, si era impossessato di una delle borse che le volontarie avevano riposto sotto il palco. Una delle donne si è accorta che l'uomo aveva tra le mani la borsa di una sua collega e con fare disinvolto si stava accingendo a rovistarci all'interno. La donna ha dato l'allarme, l'uomo è stato bloccato e arrestato dalla Polizia.