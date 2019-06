Borseggiatore seriale arrestato in Circumvesuviana

Era conosciuto dalle forze dell'ordine come un borseggiatore seriale e questa volta è stato beccato con le mani nel sacco. I carabinieri di Pompei Scavi hanno arrestato in flagranza di reato un borseggiatore questa mattina all'interno della stazione della Circumvesuviana, Pompei-Villa dei Misteri. I militari l'hanno scoperto mentre rubava il cellulare a un turista mentre era in attesa del treno.

L'arresto

Immediatamente è stato bloccato e portato in caserma. Dovrà essere giudicato con rito direttissimo. All'interno delle stazioni particolarmente affollate da turisti i carabinieri stanno effettuando una serie di controlli proprio per evitare questo tipo di reati di cui spesso sono vittime i visitatori dei siti archeologici della zona.