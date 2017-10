Molo Beverello, trovate 96 borse "pezzottate"

Un senegalese è stato trovato con 96 borse con il marchio falso di note case di moda italiane ed estere. La merce era esposta in vendita, pronta ad essere venduta a turisti e viaggiatori pronti a partire per le isole del golfo.

Il 39enne, senza fissa dimora, era già noto per reati specifici. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro lo hanno tratto in arresto per contraffazione di marchi e per resistenza a pubblico ufficiale.

Per evitare l’arresto ha opposto resistenza ai militari che sono riusciti a bloccarlo solo dopo una breve colluttazione.