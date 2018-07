Borse contraffatte sulla passeggiata tra Porto e Maschio Angioino: oltre mille sequestri

Gli Agenti dell'Unità Operativa Chiaia della Polizia Municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto della vendita di merce contraffatta e dell'ambulantato abusivo. Le zone interessate dall'intervento sono state il Molo Beverello, via Acton e Cavalli di Bronzo. A seguito di tale attività sono stati sottoposti a sequestro 725 borse, 169 portafogli e 187 paia di occhiali.

I suddetti oggetti risultavano contraffatti e recanti marchi di famose griffes che gli ambulanti esponevano a terra per la vendita lungo il percorso pedonale che ogni giorno compiono migliaia di turisti dal porto all'altezza di via Acton fino a Piazza Municipio. Gli Agenti riuscivano a recuperare e sequestrare la merce che gli ambulanti, nel fuggire, avevano gettato nel fossato. I controlli sono proseguiti in via Cesario Console e Nazario Sauro dove è vietata la vendita itinerante e gli operatori hanno sottoposto a sequestro amministrativo 620 cover e 130 occhiali.