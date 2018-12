"Cancellate i luoghi comuni": storia di un nonno e di una borsa ritrovata nel rione Sanità

"Abito da sei mesi nel rione Sanità": comincia così la lettera di ringraziamenti che un padre ha voluto scrivere e indirizzare ai titolari della pizzeria "Concettina ai Tre Santi-Oliva", nel rione Sanità. I fatti sono narrati dall'uomo: "Due settimane fa mio figlio stava sistemando il piccolo, mio nipote, sul sedile posteriore dell'auto. Ha appoggiato per qualche momento la borsa a terra, con i suoi effetti personali e un computer. Dimenticando la borsa, è salito in macchina ed è ripartito".

Pensando di aver ormai il prezioso contenuto del bagaglio, il padre di famiglia si è recato il giorno dopo nella pizzeria Concettina ai Tre Santi, nei pressi del luogo dove suo figlio aveva lasciato la borsa. "Con grande meraviglia", racconta l'uomo, "mi è stato riconsegnato tutto. Non mancava niente. Questo per far capire quanto i luoghi comuni siano difficili da cancellare".