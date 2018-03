«Cantiere pericoloso a via Appia. Intervenga la Prefettura»

«Le condizioni di via Appia, soprattutto nell’area compresa tra Giugliano e Sant’Antimo sono indegne di un paese civile ed è assurdo che i lavori in corso per migliorarla siano stati, nei fatti, interrotti e non si sa se e quando riprenderanno». A parlare è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato la situazione della strada.

«Chiediamo alla Prefettura di intervenire d’imperio sui Comuni e tutti gli altri enti interessati per trovare una soluzione che permetta di portare a termine i lavori e, nell’immediato, di mettere in sicurezza la strada vanno accertati anche i motivi per cui la ditta incaricata dei lavori, così come sembrerebbe, ha lasciato i lavori stessi a metà». Il politico ha fatto sue le richieste di «diversi cittadini, residenti della zona o automobilisti e motociclisti costretti a rischiare danni seri ai loro mezzi o addirittura a mettere a rischio la loro vita, vista la pericolosità di quella strada che, nei fatti, è un cantiere aperto».