Coprifuoco per i minorenni e ronde notturne: la proposta del consigliere Borrelli

"A partire da stasera e per tutte le sere e le notti dei prossimi fine settimana, volontari dei Verdi saranno nelle strade di Napoli e provincia per contrastare, avvisando le forze dell'ordine, quanti rendono violento il clima in città". Lo riferisce il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, coadiuvato dal consigliere comunale Marco Gaudini. "La situazione è fuori controllo ed è necessario l'intervento di tutti per aiutare le forze dell'ordine a contrastare la violenza dilagante di parcheggiatori abusivi, baby gang e delinquenti che vogliono mostrare, con la forza, il loro predominio in determinate zone della città", aggiunge Borrelli.

Lo stesso consigliere regionale invita la cittadinanza a inviare foto e segnalazioni di episodi di criminalità che si verificano in città e chiede il "coprifuoco dopo una certa ora per i minorenni non accompagnati".