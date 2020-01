Rifiuti al Rione Traiano, Francesco Emilio Borrelli aggredito in diretta radio

Il Consigliere Regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, durante un sopralluogo contro lo sversamento illegali dei rifiuti tra Soccavo e Pianura, ha notato alcuni individui intenti a sversare in maniera abusiva ed impropria dei rifiuti speciali, contenuti in sacchi neri.

Borrelli è stato avvicinato dagli stessi sversatori abusivi a bordo di una vettura mentre fotografava un secondo scarico abusivo che veniva effettuato da un'ape. I due lo hanno prima affiancato tentando di farlo cadere dallo scooter e poi l'hanno inseguito fino al termine di viale Traiano.

“Con la Polizia che è stata allertata grazie al fatto che stavo in diretta su Radio Marte con Gianni Simioli mentre i due delinquenti mi hanno affiancato. Stiamo procedendo con la denuncia e l'identificazione dei soggetti visto che ho fornito la targa di entrambi i veicoli che scaricavano. Abbiamo chiesto di sapere anche il contenuto di quei sacchi neri. Non ci fermeremo in questa lotta contro l’abusivismo e l‘illegalità. Gli inquinatori che hanno tentato di farmi cadere dallo scooter mettendo a rischio la mia incolumità sono pericolosi e ci fanno capire a che livello di criminalità e pericolosità sono arrivati coloro che sversano rifiuti speciali sui nostri territori. I beceri che approfittano dell’emergenza rifiuti per scaricare la loro immondizia illegalmente non avranno vita facile", conclude il consigliere Regionale.