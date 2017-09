Borgo Vergini alla Sanità, sì alla riqualificazione dei percorsi turistici

Dopo la sottoscrizione della convenzione tra il comune di Napoli ed il MiBact che ha sancito il finanziamento al comune per la realizzazione del progetto territoriale integrato per la riqualificazione dell'area Vergini-Sanità, la Giunta comunale, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo e dell'assessore alla Cultura e Turismo Nino Daniele, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara per l'acquisizione d un Masterplan, inteso quale piano strategico integrato per la riqualificazione della zona.

Ad essere interessate, vie, strade e alcuni immobili comunali. Sono otto i progetti esecutivi per la riqualificazione dei principali percorsi turistici che interesseranno Piazza Cavour, via Vergini, via Fuori Porta San Gennaro, via Mario Pagano, via Stella, Cimitero delle Fontanelle, Piazza Sanità da via Vergini, Rampe San Gennaro dei Poveri, piazzetta San Vincenzo, salita Stella, via Cristallini, salita Capodimonte, salita Miradois, salita Moiriello, via Morisani; un progetto per il recupero del Complesso del Crocifisso di via S. Maria Antesaecula; un progetto di sistemazione ed adeguamento del Complesso di via S. Agostino degli Scalzi.

Come hanno sottolineato gli assessori Piscopo e Daniele: "La scelta di puntare su questi itinerari turistici nell'area Vergini Sanità insieme alla valorizzazione di alcuni beni comunali presenti lungo tali percorsi contribuirà alla rinascita del quartiere, rinascita alla quale questa amministrazione insieme alle realtà locali sta lavorando da tempo".