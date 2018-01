Andatura sospetta: i finanzieri perquisiscono e trovano la droga

I finanzieri del comando provincia di Napoli hanno arrestato, in flagranza di reato, due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari del primo gruppo Napoli venivano incuriositi dall’insolita andatura tenuta dagli occupanti di un’autovettura nel percorrere la centralissima via Sant’Antonio Abate. Durante la perquisizione i finanzieri rinvenivano undici bustine di plastica trasparenti, preconfezionate, pronte per essere cedute, contenenti marijuana, nonché 260 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento delle precedenti cessioni di droga.



I due responsabili, entrambi 21enni e napoletani, venivano arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre la sostanza stupefacente rinvenuta, per un totale complessivo di circa 25 grammi di marijuana veniva posta sotto sequestro.