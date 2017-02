Boom di visite al pronto soccorso. Medico chiama i carabinieri

Un numero di accessi al pronto soccorso superiore alla media ed un medico ha allertato i carabinieri. È avvenuto domenica pomeriggio all’ospedale San Leonardo dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il direttore generale Antonietta Costantini e il direttore sanitario Luigi Caterino hanno avviato un’indagine interna per «fare chiarezza, anche perché non sono ancora noti i motivi che hanno spinto uno dei medici a richiedere l'intervento dei carabinieri, piuttosto che chiamare il personale reperibile ed allertare l'unità di crisi aziendale».

In sei ore (durante il turno di lavoro tra le 14 e le 20) sono state 71 le persone che si sono recate al pronto soccorso. Un accesso che è stato definito “anomalo” dai direttori generali «oltre che dal punto di vista numerico, anche in considerazione che dei 71 pazienti arrivati al pronto soccorso (di cui la quasi totalità con mezzi propri, tranne quattro che hanno usufruito del servizio 118) solo cinque sono stati ricoverati per ulteriori accertamenti, mentre gli altri sono stati dimessi in quanto non evidenziavano particolari problemi». Dall’ospedale precisano che, nonostante l’afflusso e le difficoltà, il personale presente ha fornito la dovuta assistenza ai pazienti.