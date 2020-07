Bonus Fitti Covid-19 e Bonus Fitti 2019. Quali le differenze e i requisiti per i sussidi

Solo due settimane fa il Servizio Politiche per la Casa del Comune di Napoli si annunciava fieramente "al lavoro" per le verifiche che avrebbero poi consentito l'erogazione del Bonus Fitti (fondi regionali). Si tratta di sussidi che spetterebbero a circa undicimila persone, almeno secondo l'ultima graduatoria diffusa dalla Regione. E' bene fare una distinzione: sono stati molti a partecipare al Bando Fitti Covid-19 (circa cinquemila richieste da Napoli) e il doppio circa (oltre 11mila persone) ha partecipato al Bando Fitti 2019, che si basa sul Reddito Isee.

Al Comune di Napoli spettava fare le dovute verifiche e ripartire le risorse della Regione, per entrambi i bandi. Nel caso del Comune di Napoli, il Bando Fitti 2019 sarà erogato ai primi 4479 di Fascia A (in totale erano 9467) e a 874 di Fascia B (su 1850). Sono queste le domande finanziabili. Si tratta di una percentuale calcolata in base ai fondi erogati dalla Regione. Coloro che, nella graduatoria regionale definitiva, si trovavano in posizione finanziabile, dovranno contattare il Comune di Napoli.

Scrive la Regione Campania: "I cittadini che si trovano in posizione utile nella graduatoria definitiva approvata il 9 giugno scorso, verranno contattati dagli uffici comunali competenti per presentare la documentazione richiesta dal bando (documento di identità, contratto di locazione, attestato ISEE. Anche i percettori di reddito di cittadinanza possono ottenere il contributo affitti, ma solo per le mensilità in cui non hanno beneficiato del RdC. A loro verrà chiesto di presentare un idonea autocertificazione, utilizzando l’apposito modello".

Bando Fitti Covid-19

Il Comune di Napoli ha invece, come dicevamo, pubblicato un sistema che consente - a coloro che hanno richiesto il Bando Fitti Covid-19 - di sapere immediatamente se si è fra i beneficiari. "Basta inserire il proprio Codice Fiscale", spiegano dallo Staff dell'Assessore competente Monica Buonanno. "Non abbiamo voluto pubblicare graduatorie per tutelare la privacy. Se dovessero sorgere problemi c'è un ufficio apposito al quale rivolgere eventuali richieste di chiarimenti (anche se sul sito appare la deadline del 29 giugno, ndr)".

Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono 5280 le domande arrivate dal Comune di Napoli per il Bando Covid-19. Per questo la Regione ha disposto fondi per poco meno di 720mila euro.