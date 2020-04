Coronavirus, problemi d'accesso al sito Inps per il bonus da 600 euro: "Attacchi di hacker"

Da oggi sul sito dell'Inps è possibile richiedere il bonus una tantum di 600 euro destinato ai lavoratori autonomi. Ma il sito è di difficile accesso già dalle prime ore del mattino, probabilmente a causa dello straordinario numero di utenti collegati. Alcune persone, poi, sostengono di aver avuto accesso a dati personali diversi dai propri.

"Abbiamo avuto molti attacchi informatici", spiega il presidente dell'Inps Tridico. "A questi si è aggiunto l'enorme numero di visite, 300 al secondo, e il sito è andato in tilt. Ma il disguido dei dati personali è durato cinque minuti". Il sito sarà riaperto ai cittadini dalle 16:00.

I commenti

"Oltre le battute ironiche che non guasterebbero in questo periodo , creando l'unione tra il 1 aprile ed il sito internet fuori uso per la richiesta dei Bonus per i libero professionisti una tantum di 600 euro ,si conferma la totale impreparazione delle Istituzioni , infatti per problematiche di tutela dei dati personali l'Inps è stata costretta a prendere provvedimenti immediati sospendendo l'operatività. Sinceramente", dichiara Flavio Boccia, Presidente Nazionale Pmi Imprese Italia, "questa impreparazione non è tollerabile, ci sono cittadini e imprenditori che hanno forte necessità economica, che ricordiamo essere molti di loro in quarantena chiusi in casa, dove di discute in modo strumentale se poter fare una passeggiata o meno, gli aiuti dei famosi 400 milioni di euro promessi ai Comuni ancora non sono stati erogati, ma solo decantati", conclude Boccia.

"Tempi duri, anzi durissimi, aspettano i lavoratori italiani. Cosa possiamo aspettarci da un governo che non è in grado di far funzionare neppure il sito dell’Inps del micro bonus da 600 euro? Da stamattina migliaia di lavoratori campani ci provano senza successo. Sono purtroppo l’avanguardia di un esercito di centinaia di migliaia di lavoratori che anche qui sono rimasti senza reddito, che non sono in grado di fare la spesa e che, con l’inizio del mese nuovo, si devono pure affrontare affitto e bollette. Invece di avere sostegno reale dalle Istituzioni, devono lottare con l’informatica, oltre a dover ingaggiare una guerra tra poveri per la scellerata scelta del criterio del click day!". Lo scrive in una nota Severino Nappi di Il Nostro Posto.