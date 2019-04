La verità su Bono Vox a Napoli, il sosia: “Mi capita spesso, nessun accordo col gioielliere”

Delle foto postate su Facebook hanno alzato un polverone alimentando la speranza dei fan di una rockstar di vederlo dal vivo a Napoli. È quello di cui si è trovato protagonista, suo malgrado, Roberto Minini, di professione fotografo, ma con una impressionante somiglianza con il frontman degli U2, Bono Vox. Sabato 20 sono state pubblicate delle foto sul profilo di una gioielleria napoletana con le quali veniva annunciata la presenza della star. In realtà in quegli scatti c'era Minini che era lì per degli acquisti con la famiglia.

“È una cosa che mi capita molto spesso. Ormai la considero normale. Le persone tutti i giorni mi fermano per strada e mi chiedono una foto oppure me ne fanno di nascosto. Scherziamo su questa cosa e io mi presto, logicamente chiarendo di non essere l'“originale”. Mi è successo lo stesso anche in gioielleria e ho fatto le foto senza che vi fosse alcuno accordo con il commerciante”. A far scatenare gli utenti sui social è stato, infatti, quello che hanno definito un tentativo di farsi pubblicità della gioielleria sfruttando un sosia di un artista internazionale.

“Io non conosco il gioielliere e non c'è stato nulla di organizzato. Ho solo scattato delle foto come faccio sempre senza secondi fini” ribadisce il fotografo, sorpreso dal clamore che ha avuto la notizia. “Io stesso sono un fan di Bono e a chi mi chiede se sia vero che è stato a Napoli dico subito che non è vero smentendo la notizia e confermando di essere io nelle foto proprio perché non voglio alimentare nessuna falsa speranza né avere un ritorno sulla cosa. È solo una somiglianza che ho con un grande artista di cui vado fiero. Non nascondo d'essere stato contattato per comparse a eventi e, sinceramente, visto il riscontro quotidiano con i fan di Bono Vox, sto valutando l'idea di iniziare a prestarmi in qualità di sosia” ha concluso Minino.