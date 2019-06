Napoli, 15 milioni per nuove carceri: "Basta con gli indulti"

"E' finita l'era di svuotacarceri e indulti. Chi sbaglia paga". Alfonso Bonafede, ministro di Grazia e Giustizia, è stato a Napoli insieme al ministro della Difesa Elisabetta Tenta e ha annunciato l'arrivo di fondi per la progettazione e il ripristino di strutture carcerarie. Il finanziamento per la Campania ammonta a 15 milioni di euro: "Quando detenuto preferisce morire piuttosto che scontare pena vuol dire che stato ha fallito - ha proseguito Bonafede - Abbiamo ereditato situazione disastrosa. Noi in un anno abbiamo fatto tantissimo. La pena deve essere scontata, ma nel rispetto della dignità dell'essere umano" L'incontro tra i due ministri ha portato al passaggio di quattro strutture dalla Difesa alla Giustizia.