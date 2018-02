Bombe a mano e pistole in un garage del Bronx di San Giovanni

Bombe a mano e pistole nascoste in garage o in doppi fondi dei bagagliai delle automobili. L'arsenale è stato scoperto oggi dalla polizia durante un blitz nel cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra, cadiuvati da polizia scientifica, unità cinofila, artificieri, e Vigili del Fuoco hanno perquisito box e abitzioni, in uno degli scantinati sono stati ritrovati le armi, ma sono ancora in corso le indagini per tabilirne la proprietà: si tratta di due bombe a mano da guerra, perfettamente funzionanti, di fabbricazione della ex Jugoslavia, e di due pistole Glock, complete di caricatore e rifornite di munizionamento.