Boato nella notte, tentato colpo in una sala scommesse di Giugliano

Boato nella notte a Giugliano: in via Biagio Riccio, nei pressi della centralissima via Aniello Palumbo, un ordigno è esploso nel tentativo di portare a termine un colpo all'interno di una sala scommesse del posto. A darne notizia è TeleClubItalia.

Pare che i malviventi abbiano manomesso le telecamere di videosorveglianza e poi fatto esplodere la bomba atta a distruggere la saracinesca dell'esercizio commerciale.

Pare non siano comunque riusciti a portare a termine il colpo, probabilmente perché la deflagrazione aveva eccessivamente attirato l'attenzione dei residenti e quindi delle forze dell'ordine. Sull'accaduto indagano i carabinieri.