Stazione Centrale, ritrovata bomba risalente alla seconda guerra mondiale

Una bomba risalente alla seconda guerra mondiale, lunga circa 30 centimetri, è stata ritrovata nella Stazione Centrale di Napoli nei pressi dei binari 1 e 2.

A segnalare l'ordigno è stata una ditta che si sta occupando di alcuni lavori all'interno dell'area. La polfer ha subito messo in sicurezza l'area, quindi allertato gli artificieri della polizia.

Sono stati quest'ultimi ad accertare si potesse rimuovere in sicurezza la bomba.

L'operazione è durata circa un'ora e non ha provocato disagi ai viaggiatori e alle persone in attesa.