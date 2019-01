Bomba pizzeria Sorbillo, Saviano: "A Napoli la maggioranza è costituita da persone straordinarie"

"Gino Sorbillo dice la verità, a Napoli la maggioranza è costituita da persone straordinarie e lui è senz’altro una di queste. Forza Gino!". Queste le parole del noto scrittore Roberto Saviano, che ha commentato l'episodio che ha scosso il Centro Storico di Napoli in piena notte, con la bomba esplosa contro la pizzeria di Gino Sorbillo in via dei Tribunali.

"Non lo so quale messaggio vogliono lanciare con questa bomba, ma io sono pronto a ricominciare. E' un attacco a me, ma forse a tutta la Napoli che lavora e vuole la legalità. Sono orgoglioso di essere di questo quartiere, ho sempre dato una mano, appoggiato tutte le iniziative di beneficenza. Credo che un commerciante debba essere anche questo e non guardare solo alla propria attività. Non mi piangerò addosso, sono fiducioso che si possa ricominciare", ha detto lo stesso Gino Sorbillo ai microfoni di NapoliToday nella notte.