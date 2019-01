Bomba contro la Pizzeria Sorbillo, il Sottosegretario Gaetti: "Lo Stato non vi abbandona"

"La pesante minaccia di oggi è l'ennesimo chiaro segnale della grave situazione esistente, l'ennesimo segnale che segna la presenza forte della camorra a Napoli. Nove bombe in un mese, organizzazioni criminali fameliche che – dopo la parziale dissoluzione di un assetto camorristico potentissimo e pluridecennale – si sono avventate su Afragola e nel cuore del centro storico di Napoli, colpendo oggi un

simbolo per tutti noi, la Pizzeria Sorbillo". Lo scrive in una nota il Sottosegretario all'Interno Luigi Gaetti (M5S).

BOMBA CONTRO SORBILLO, L'INTERVISTA: "VADO AVANTI"

"Le tante persone perbene che vivono in quest'area non meritano uno scenario degno di un territorio di guerra; le bombe ad Afragola e quella di oggi esplosa in via Tribunali a Napoli, hanno ferito tutti noi. La camorra dopo anni di dure sconfitte sta provando a rialzare la testa ed è, quindi, questo il momento di affermare ancora di più la presenza dello Stato. Siamo certi che Gino Sorbillo e tutti gli altri imprenditori minacciati proseguiranno nel loro impegno di denuncia e di affermazione della legalità, senza lasciarsi turbare da questi vili episodi. Dobbiamo indirizzare il nostro lavoro istituzionale a contrastare queste continue minacce, la Camorra chiede il silenzio che trae origine dall’oggettiva carenza di una solida, diffusa, capillare rete di fiducia nello Stato. Lo Stato sostiene ed incoraggia chi decide di opporsi a questi atti intimidatori e decide di denunciare".