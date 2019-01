Bomba pizzeria Sorbillo, lettera ai camorristi: "Siete il cancro della società. Cambiate vita"

"Caro camorrista, vorrei spiegarti cos’è il rispetto. È un sentimento spontaneo che si nutre verso qualcuno degno di stima e di onore. Non si guadagna con la violenza, quella genera solo paura, che è una cosa ben diversa. Tutta Napoli prova rispetto nei confronti di Gino Sorbillo, perché lui, ogni giorno, da anni diffonde nel mondo la napoletanità sana, quella che qui a Milano mi fa sentire orgogliosa delle mie origini. Tu, caro camorrista, non sei napoletano! Tu sei un delinquente qualsiasi, potresti abitare ovunque e peggiorare ogni luogo. Tu sei la vergogna, il cancro della società e non meriti alcun tipo di rispetto. Sei in grado solo di ottenere paura. È troppo facile mettere una bomba e scappare via come un vigliacco. Ben più difficile invece è fare in modo che le persone ti amino. Che vita triste la tua... Tutti noi oggi siamo Gino, perché amiamo Napoli e tutti i napoletani degni di questo nome. Caro camorrista, cambia vita! Sono certa che Gino sarà disposto ad insegnarti come si fa". E' la lettera con la quale l'influencer napoletana Zia Flavia "Food'n Boobs" esprime la propria vicinanza al pizzaiuolo napoletano con una lettera indirizzata ai camorristi.