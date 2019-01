Bomba Sorbillo, nuovo video: i criminali scappano, poi l'esplosione

Nuovo video sul piazzamento della bomba davanti alla Pizzeria Sorbillo.

Nel video, si notano due persone che arrivano in via Atri con uno scooter, uno dei due scende e inizia a passeggiare nervosamente. Dopo essersi assicurato che via dei Tribunali fosse deserta, il soggetto scompare dal raggio delle telecamere, presumibilmente quando piazza l'ordigno davanti alla saraconesca. Dopo qualche istante, si vede l'uomo fuggire lungo via Atri e subito dopo c'è il lampo dell'esplosione.

"Così questi criminali infangano Napoli - il commento del consigliere regionale - Trovo scandaloso che alcuni esponenti del tessuto imprenditoriale cittadino abbiano preso in giro e offeso Gino Sorbillo, arrivando a sostenere che la camorra non esiste".