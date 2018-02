Bomba a Sant'Antimo, il sindaco: "Siamo stanchi. Minniti intervenga subito"

A Sant'Antimo la bomba che di notte ha distrutto parte di un supermercato a Sant'Antimo ha scosso le coscienze di molti cittadini. Il sindaco Aurelio Russo ha inteso diffondere una nota sulla vicenda, che riportiamo: "L’esplosione che la scorsa notte ha divelto la saracinesca del supermercato Decò di Via Aldo Moro è l’ennesimo episodio allarmante, che si verifica a Sant’Antimo, sul fronte dell’emergenza sicurezza. Gli inquirenti faranno luce sull’accaduto. Questa bomba, però, non può e non deve farci pensare che si tratti solo ed esclusivamente di un fenomeno legato al racket delle estorsioni. Quanto sta accadendo in città ha contorni inquietanti. Al titolare dell’esercizio commerciale colpito esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’Amministrazione tutta, così come ai cittadini residenti nelle vicinanze del luogo dell’evento, che hanno vissuto ore di paura ed angoscia. È necessario che la Sant’Antimo onesta, perbene ed operosa perseveri senza tentennamenti ponendo in essere condotte di contrasto ad ogni forma di illegalità. Ma non basta. Siamo stanchi. Sono stanco", scrive il sindaco.



"Pur ringraziando le Forze dell’Ordine presenti sul territorio per l’encomiabile lavoro che svolgono, quotidianamente e con i pochi mezzi a disposizione, non posso, tuttavia, esimermi dal chiedere espressamente, al Ministro dell’Interno Minniti, un’attenzione maggiore per allarme sicurezza della nostra città. La gravità della situazione che stiamo vivendo non ammette defezioni. A questo punto Sant’Antimo merita un intervento autorevole del Ministro, che invitiamo a non voltarsi dall’altra parte", conclude il sindaco di Sant'Antimo Aurelio Russo.