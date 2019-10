Bomba in banca, bancomat portato via dai rapinatori

Una rapina è stata portata a termine la scorsa notte in una banca di Casavatore, una filiale della Banca di Credito Popolare in via Salvator Rosa.

Dai malviventi sono riusciti ad asportare – grazie a dell'esplosivo, probabilmente una bomba carta, che ha fortemente allarmato i residenti della zona – il bancomat ed i soldi in esso contenuti contenuti.

La deflagrazione ha fortemente danneggiato la struttura, oggi rimasta chiusa al pubblico.