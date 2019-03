Bomba devasta pub, il titolare: "Non ci avete fatto niente. Non ci fermeremo"

Esplosione sul corso Garibaldi a Torre del Greco. Danneggiato il "Red Hot Tower pub" dalle fiamme che hanno fatto seguito allo scoppio dell'ordigno. A denunciare l'accaduto Carlo Esposito, titolare del noto locale, che ha pubblicato la foto e un post sull'accaduto: "Nonostante tutto siamo ancora qui, non meglio di prima o come prima, siamo come sempre perché infondo. Non ci avete fatto niente. Nonostante l’atto in sè, nonostante i danni, nonostante ogni cosa noi restiamo in piedi, gli stessi che hanno iniziato un’avventura, gli stessi che stanno portando avanti un progetto più che solido e che dinanzi a nulla si fermeranno. Abbiamo sempre dato il massimo per chi ci ha sempre seguito, in modo tale da creare sempre un po' il bisogno di noi, ma allo stesso tempo anche noi abbiamo bisogno di Voi, tutti Voi, come sempre, ma da oggi ancora di più. Non ci avete fatto niente".

Solidarietà

Tanti i messi di solidarietà e incoraggiamento rivolti da cittadini comuni e autorità per il titolare del pub. Tra questi, quello del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba: "Dobbiamo essere tutti presenti e vicini all`imprenditore Carlo Esposito per questo atto di vigliaccheria al suo pub di Corso Garibaldi".