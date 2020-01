Portici, bomba carta esplode nella notte davanti ad uno stabile

Momenti di paura in piena notte a Portici. Una bomba carta è esplosa intorno alle 3 in via Casaconte davanti ad uno stabile a due piani.

Il boato è stato avvertito dai residenti della zona. Danneggiato il cancello d'ingresso e i vetri di un edificio posto di fronte. Non si registrano feriti.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia Portici - Ercolano, la Polizia Scientifica e i Vigili del Fuoco.