Bomba nella notte contro la pizzeria di Gino Sorbillo (VIDEO E FOTO)

Una bomba è esplosa all'ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo a via dei Tribunali. Il noto pizzaiolo napoletano e la sua attività sono stati attaccati pochi minuti dopo le due di stanotte. Ad annunciare l'attentato è stato lo stesso pizzaiolo con un post su Facebook. Queste le sue parole: «Una bomba contro la mia pizzeria adesso! Cinque anni fa mi hanno incendiato la pizzeria e adesso arriva anche una bomba. Sono stato nell'Arma dei Carabinieri e ho scelto di fare il pizzaiolo nella mia Napoli che amo e amerò per sempre».

Gravi danni sono stati provocati alla struttura e tutto il quartiere ha sentito il boato provocato dall'ordigno. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. All'interno della pizzeria c'era un solo dipendente che non sarebbe ferito. Il locale era chiuso per lavori. Sul posto ci sono gli agenti del Commissariato Decumani, che stanno conducendo le indagini e i vigili del fuoco.

