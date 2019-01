Bomba nella notte contro la pizzeria Sorbillo: "Sembrava la bomba Maradona"

"Pensavo fosse, come spesso succede, opera di un pazzo che fa esplodere i botti rimasti inesplosi a Capodanno. Successe anche qualche anno fa, fu un'esplosione incredibile, tipo bomba 'Maradona', e si ruppero molti vetri. Invece poi ho capito cosa era successo. Ma nel quartiere non c'è paura, andiamo avanti". Così, a NapoliToday, un residente di via Tribunali commenta l'esplosione che nella notte ha interessato la nota pizzeria di Gino Sorbillo.



SORBILLO: "NON MI ARRENDO, VADO AVANTI"