Manifestazione di solidarietà per Sorbillo: "Lunedì riapriamo"

Riaprirà lunedì la storica pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico partenopeo. A rivelarlo è Salvatore Sorbillo, padre del mastro pizzaiuolo Gino Sorbillo, che ieri in forma privata ha incontrato nell'aeroporto militare di Napoli il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, per chiedere maggiore sicurezza e la "bonifica dei vicoletti del centro storico". Intanto alle 11:30 è cominciata una "passeggiata di solidarietà" organizzata dai cittadini del quartiere per stringersi al commerciante vittima dell'intimidazione. Numerose persone in strada, anche turisti.