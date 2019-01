Bomba pizzeria Sorbillo, indagini: "E' stata vista una persona posizionare l'ordigno"

Indagini della polizia sull'esplosione avvenuta davanti alla pizzeria Sorbillo in via dei Tribunali questa notte. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto affermato da Gino Sorbillo in una intervista rilasciata a caldo, dopo l'accaduto, ai microfoni di NapoliToday, "è stata vista una persona lasciare l'ordigno e poi scappare frettolsamente". E' stata infatti una bomba carta a causare ingenti danni alla saracinesca e alla tenda della pizzeria. All'interno del locale c'era solamente il custode, che non ha riportato ferite.

I COMMENTI

Sulla vicenda si è espresso anche il Sottosegretario all'Interno del Movimento Cinque Stelle, Luigi Gaetti: "Lo Stato non abbandonerà i cittadini come Sorbillo", ha detto attraverso una nota Luigi Gaetti. "La camorra sta provando a rialzare la testa ma lo Stato sostiene ed incoraggia chi decide di opporsi a questi atti intimidatori e decide di denunciare".

Anche Alessandra Clemente, assessore ai Giovani e al Patrimonio del Comune di Napoli, ha dato la sua solidarietà all'esercente partenopeo e si è recata sul posto. "Si è trattato di una bomba carta - ha spiegato ai nostri microfoni - adesso le forze dell'ordine ci aiutino a capire se ci sono mire criminali sulla Napoli che produce".