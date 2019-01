Flash mob per Sorbillo: cento pizzaiuoli in strada

Cento pizzaiuoli sono scesi in strada per testimoniare la loro solidarietà a Gino Sorbillo, la cui pizzeria è stata colpita da una bomba nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. Oltre ai maestri della pizza, hanno manifestato anche politici ed esponenti della società civile. "Non molliamo, andiamo avanti" il grido unanime dei commercianti, ma c'è anche chi, come il presidente della IV Municipalità, Giampiero Perrella, chieda che il ministro Salvini inizi mantenere gli impegni in tema i sicurezza promessi a ottobre scorso.