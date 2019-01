Esplosione devasta la pizzeria Sorbillo, Di Maio: "Annientiamo questo schifo"

Il vice premier Luigi Di Maio ha commentato l'esplosione della pizzeria Sorbillo avvenuta nella notte. "Nell'ultima settimana ci sono state 8 bombe nella provincia di Napoli. Lo Stato deve farsi sentire adesso più che mai. Non dobbiamo lasciare spazio per la paura, ma solo per la forza di annientare questo schifo. Caro Gino, non ti devi scusare con nessuno, il mondo conosce la bellezza di Napoli e il valore del suo popolo. Chi si deve scusare è chi ancora tenta di oscurare la bellezza della nostra terra con questi gesti vili. Hai tutta la mia solidarietà e tutto il mio supporto. Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, oggi sarà a Napoli per incontrare il procuratore Melillo per ascoltare e comprendere quanto accade in città e provincia e dare il massimo supporto possibile. I vigliacchi non vinceranno"

Anche il Presidente della Camera Roberto Fico ha lanciato un messaggio rivolto al mastro-pizzaiuolo Gino Sorbillo: "Le istituzioni stanno dalla parte di chi non si fa intimidire dagli attacchi vili della camorra. Piena solidarietà a Gino Sorbillo", ha scritto Fico su twitter.