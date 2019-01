Bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo, Sorrentino: "Bisogna mobilitarsi"

"Una bomba in Via dei Tribunali davanti la pizzeria di Gino Sorbillo. Poco fa, il boato si è sentito forte. Una notizia che fa male, che descrive Napoli nel suo aspetto più truce, più insopportabile, più odioso. Tra poche ore la città si sveglierà con una notizia che rimbalzerà su tutti i giornali e noi ancora una volta dovremo interrogarci sulla presenza vera dello Stato nei nostri territori. Serve ogni misura di contrasto possibile. Bisogna mobilitarsi". Questo il commento della Delegata all'Autonomia della città di Napoli Flavia Sorrentino all'episodio avvenuto in piena notte in via dei Tribunali, dove una bomba è esplosa intorno alle 2,00 davanti all'ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo. Nell'esplosione non si registrano fortunatamente feriti.

"Servono i simboli, servono le azioni. Se i primi spettano alle condotte dei cittadini, perché solo una società con alta coscienza civica non ha bisogno di eroi da immolare; le seconde spettano alle autorità competenti, perché solo chi ha gli strumenti e i mezzi adeguati può far prevalere i metodi dello Stato di diritto contro quelli terroristi della violenza criminale. Forza Gino siamo con te e siamo in tanti", conclude Flavia Sorrentino in un post su Facebook.

Proprio attraverso il noto social network, era stato lo stesso Gino Sorbillo a dare notizia di quanto stava accadendo: "Una bomba contro la mia pizzeria adesso! Cinque anni fa mi hanno incendiato la pizzeria e adesso arriva anche una bomba. Sono stato nell'Arma dei Carabinieri e ho scelto di fare il pizzaiolo nella mia Napoli che amo e amerò per sempre".