Esplosione in piena notte, distrutto l'ingresso di una palestra

L'esplosione è avvenuta in piena notte, intorno alle 4. Portici si è svegliata di soprassalto, per l'ennesima bomba carta fatta esplodere ai danni di un esercizio commerciale. Ad essere colpita, questa volta, è stata una palestra in largo Arso, di recentissima apertura. Come testimoniano alcuni residenti, l'ingresso ha subito ingenti danni.

Dopo la paura dovuta al boato, una volta compreso quanto accaduto sono tantissimi i cittadini costernati per l'episodio. "Uno investe i sacrifici di una vita, le proprie speranze, desideri, paure di aver fatto la scelta giusta...e poi ti fanno saltare il negozio solo perché forse hai detto NO alla feccia – scrive qualcuno su di un gruppo Facebook cittadino – Rispetto per i proprietari della palestra e profondo odio per le m***e. Scusate le volgarità ma è assurdo nel 2019...". "Mi dispiace tantissimo – gli fa eco un altro utente social – mi auguro che il sindaco Cuomo prenda dei giusti provvedimenti anche in quella zona che spesso pare fine a se stessa".

"Ci scusiamo con tutti i clienti ma stanotte verso le ore 4:00 abbiamo ricevuto un attacco di VIGLIACCHERIA con bomba carta che purtroppo ha devastato l’entrata della Nostra Palestra – hanno fatto sapere i titolari dell'esercizio commerciale – Ci dispiace ma la palestra rimarrà chiusa Sabato 21 e Domenica 22 Settembre 2019. Lunedì 23 si ripartirà più forti di prima".

Le forze dell'ordine, giunte sul posto, indagheranno su quanto avvenuto.