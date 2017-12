Cercola, bomba esplode nella notte davanti ad una palestra

Una bomba è esplosa nella notte di Natale davanti alla saracinesca di una palestra a Cercola, nel napoletano, danneggiando fortunatamente solo la saracinesca. Il boato è stato avvertito in tutta la zona circostante.

Il titolare in sede di denuncia - come riferisce Il Mattino - ha detto di non aver ricevuto alcuna richiesta estorsiva o minaccia. I Carabinieri della locale tenenza stanno indagando sulla vicenda.

Un fatto analogo si era verificato appena un paio di settimane fa, sempre a Cercola. In quell’occasione una bomba carta fu piazzata davanti all’ingresso di un’agenzia immobiliare.