Boato nella notte a Casoria, ordigno esplode all'esterno di un negozio

Una notte di paura, quella appena trascorsa, nell'hinterland napoletano. Poco prima dell'una a Casoria una bomba è esplosa all'esterno di un negozio in via Marconi.

L'esercizio commerciale, che vende abbigliamento per bambini, è stato danneggiato nelle sue parti esterne. Danni sono stati riportati alla saracinesca e alla vetrina, finita in frantumi. Per fortuna data l'ora della deflagrazione non si sono registrati feriti.

Il titolare alle forze dell'ordine ha riferito di non aver fino a questo momento mai ricevuto minacce. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri: l'ipotesi più concreta è che si tratti di racket.