Bomba americana della seconda guerra mondiale fatta brillare nel napoletano

Una bomba della seconda guerra mondiale è stata fatta brillare tra Torre del Greco ed Ercolano. Ad agire per la messa in sicurezza i palombari del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare, distaccati presso il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi di Napoli.

A segnalare la sua presenza in mare a 35 metri di profondità un subacqueo sportivo alla Capitaneria di porto.

Gli artificieri subacquei anno localizzato l'ordigno (bomba d'aereo statunitense di tipo Gp dal peso di 490 chili, di cui 270 chili di esplosivo ad alto potenziale).

Le operazioni di bonifica hanno permesso di rimuovere dal fondo il pericoloso ordigno, rimorchiarlo, facendolo poi brillare in alto mare, preservando anche l'ecosistema marino.

"La Capitaneria di Porto di Torre del Greco ci ha appena informato che l'ordigno ritrovato in mare in zona Quattro Venti è stato fatto brillare pochi minuti fa dagli artificieri della Marina Militare. Per fortuna e grazie all'abilità degli operatori, non sono avvenute deflagrazioni tali da essere avvertite dalla popolazione. Grazie alla Capitaneria e alla Marina Militare", scrive su Facebook il sindaco di Ercolano.