Ordigno da guerra in casa: scoperta shock nel cuore di Napoli

E' stato trovato in zona Vicaria-Mercato, nel cuore di Napoli, un ordigno in casa di un 37enne napoletano, ora indagato. Si tratta di una bomba da guerra (mortaio cal.81), con cartuccia di lancio inserita e spoletta anteriore tranciata in uso alle esercitazioni militari.

I poliziotti hanno scovato l'ordigno dopo un controllo nell'abitazione, situata in via Giacomo Savarese. La bomba era nascosta dietro un grosso vaso per i fiori.

Il 37enne è stato arrestato e condotto alla casa circondariale di Poggioreale.