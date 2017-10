«Bomba ecologica a via Don Bosco»: l'allarme dei Verdi

Una vera e propria bomba ecologica ed un pessimo biglietto da visita per chi arriva in città dall'aeroporto di Capodichino. È quello che denunciano i Verdi per quanto riguardano le condizioni di via Don Bosco a Napoli. Un punto della città completamente abbandonato a se stesso con addirittura auto e moto abbandonate nei vecchi depositi giudiziari dismessi. Un appello è venuto da tutto il gruppo campano dei Verdi che denunciano da diverso tempo le condizioni di abbandono di quella porzione periferica.

«L’abbandono di quel che resta della fabbrica Redaelli e dei depositi di migliaia di auto e moto sequestrate abbandonati da anni tanto che l’erba ha ormai ricoperto molte di quelle carcasse. Sulla Redaelli, qualche anno fa, è stato presentato un progetto di recupero che poi sembra essere finito nel dimenticatoio, ma non si può continuare a tenere quell’area in quello stato, anche per il rischio di incendi che sarebbero disastrosi se non presi per tempo» queste le dichiarazioni preoccupate di Francesco Borrelli, consigliere regionale.