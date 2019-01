Boato nella notte: ottava bomba in un mese

Otto ordigni fatti esplodere in meno di un mese. La camorra stringe in una morsa i commercianti di Afragola e in città è scoppiata una vera e propria emergenza. Così come è esploso nella notte un ordigno che ha mandato in pezzi la saracinesca di un autosalone lungo corso Vittorio Emanuele, in pieno centro cittadino. L'attentato è stato messo a segno ieri notte e ha mandato nel panico tutti gli abitanti della zona.

Un'esplosione potentissima che in molti giurano di aver udito nelle vicine Frattamaggiore e Casoria. L'attività commerciale ha subito ingenti danni alla struttura e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia insieme a due squadre dei vigili del fuoco. Danni anche alle automobili e alla facciata dell'edificio vicino alla concessionaria. Si tratta dell'ottavo attentato con esplosivi messo a segno in meno di un mese alle attività commerciali cittadine. L'incubo del racket è diventato un'oscura presenza su cui stanno indagando le forze dell'ordine.