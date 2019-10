Boato nella notte a Mergellina, bomba carta contro nota cioccolateria

Paura nella notte per i residenti di Mergellina. In via Giordano Bruno, mezz'ora dopo la mezzanotte, è esploso un ordigno davanti ad un esercizio commerciale.

Il negozio colpito è una nota cioccolateria del posto: lo scoppio, avvertito chiaramente dagli edifici circostanti, ha danneggiato parzialmente l'insegna dell'esercizio commerciale fortunatamente senza creare ulteriori danni. L'esplosione non ha fatto feriti, neanche tra i passanti.

A quanto pare ad esplodere è stato un petardo di grosse dimensioni. Difficile stabilire al momento se si tratti di una bravata di qualcuno o un atto intimidatorio per questioni estorsive. Sul posto ad effettuare i primi rilievi sono stati i carabinieri, che al momento non si sbilanciano su nessuna ipotesi in particolare. Sono in corso indagini.