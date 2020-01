Bomba esplode davanti ad un negozio: il boato sveglia i residenti

Ordigno esploso a Cicciano in via Roma davanti ad un negozio della strada. Il boato nella notte tra il 7 e l'8 gennaio ha svegliato molti residenti della cittadina in provincia di Napoli.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Cicciano e quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento dagli inquirenti. Già nei primi giorni di gennaio si era verificata un'altra esplosione contro un esercizio commerciale a Cicciano.